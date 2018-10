Distrutte finestre e porte: vandali scatenati all'ex scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - I vandali prendono di mira anche l’edificio della vecchia scuola elementare di piazza Douhet nel cuore di Porto Potenza. Il raid è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica: gli autori si sono introdotti all’interno dell’ex edificio scolastico ora chiuso, danneggiando in maniera consistente l’interno della struttura. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso dei sopralluoghi, i balordi sono entrati dal retro dell’edificio dopo aver divelto una porta-finestra. Una volta all’interno si sono abbandonati a ogni sorta di devastazione: hanno spaccato i vetri delle finestre, le porte e parte delle suppellettili presenti. Sono stati distrutti anche alcuni crocefissi rimasti appesi ai muri dopo la chiusura della scuola. Una violenza gratuita, praticata soltanto per il gusto di devastare gli ambienti, in quanto nell’edificio non poteva esserci niente che potesse essere ritenuto interessante da rubare.