Danneggia le auto dei vicini un 60enne incastrato grazie alle telecamere

POTENZA PICENA - Non gradisce le automobili dei vicini parcheggiate nei pressi di casa sua e, armato di un oggetto acuminato, ne danneggia tre provocando danni per diverse migliaia di euro. Un danno economico non da poco per i rispettivi proprietari che, più di una volta, si sono ritrovati a fare i conti con graffi e atti vandalici sulla propria macchina da far sistemare. È stato incastrato dalle telecamere piazzate nel parcheggio da un investigatore privato e denunciato dai carabinieri un danneggiatore seriale di automobili. Si tratta di un sessantenne, residente a Potenza Picena, che ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato continuato.