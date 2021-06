Lutto per la morte dell’insegnante ed ex sindaco Gabriele Nocelli. Tartabini: «Esempio per tutti noi»

POTENZA PICENA - Cordoglio a Potenza Picena per la scomparsa dell’insegnante ed ex sindaco, Gabriele Nocelli. Aveva 82 anni. È venuto a mancare nella notte tra sabato e ieri nella struttura dove era ricoverato.

Il sindaco, Noemi Tartabini, lo ha ricordato su Fb insieme a tutta l’amministrazione comunale: «La prima cosa che viene in mente ricordando Gabriele Nocelli - ha sottolineato il sindaco Tartabini - è la bontà d’animo associata ad una enorme predisposizione a mettersi al servizio degli altri. La sua vita, impregnata dai valori cattolici, è stata un esempio per tutti noi». Nocelli ha guidato la città dal 1972 al 1975. Lascia la moglie Anna Clementoni, anche lei insegnante in pensione, la figlia Maria Silvia e il figlio Francesco.

