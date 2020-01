La compagna si sente male: lui picchia l'autista che non lo lascia salire sull'ambulanza

POTENZA PICENA - La compagna viene colta da un lieve malore e quando arriva l’ambulanza, l’autista gli nega di salire per fare il viaggio insieme a lei, cosi come è previsto dal protocollo di intervento. Lui non si perde d’animo, raggiunge il pronto soccorso con un proprio mezzo e una volta arrivato si scaglia contro l’autista e lo colpisce al volto. L’episodio è avvenuto l’altra notte a Potenza Picena, dove l’ambulanza è stata chiamata per soccorrere la donna.

Protagonista un uomo di 39 anni che avrebbe causato una lesione all’autista giudicata guaribile in sette giorni, per la quale è stato denunciato. Al pronto soccorso dell’ospedale, infatti, era presente anche una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati giunta sul posto per un intervento operato nel comune rivierasco. Evidentemente l’apprensione e la frustrazione per non aver potuto accompagnare la compagna durante il tragitto all’ospedale hanno giocato un ruolo decisivo nel movimentato episodio.

