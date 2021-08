Blitz della polizia locale: bloccato in spiaggia un venditore abusivo. In due riescono a fuggire

POTENZA PICENA - Nell’ambito della lotta al commercio abusivo la polizia municipale di Potenza Picena ha effettuato ieri un ennesimo servizio di controllo del litorale che ha portato al sequestro di merce contraffatta e alla denuncia di una persona a cui è stata comminata anche sanzione amministrativa. Una pattuglia composta da tre agenti della polizia locale, di cui due in borghese ed uno in divisa, hanno battuto la costa dal confine con Civitanova fino a quello con Porto Recanati.

Tre ambulanti abusivi sono stati individuati dalle forze dell’ordine: due sono scappati lasciando a terra la merce che avevano con loro mentre una terza persona è stata fermata, identificata e, dopo il sequestro della merce, sanzionata con un’ammenda pari a cinquemila euro. L’operazione rientra nel piano di prevenzione sul territorio finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità e a scongiurare la presenza sul territorio di persone non in regola con il permesso di soggiorno. «Questa opera costante e puntuale della polizia municipale sulle nostre spiagge – ha precisato il sindaco potentino Noemi Tartabini - ha ridotto in maniera importante la presenza dei venditori illegali, a tutela anche dei commercianti locali che fanno quotidianamente dei sacrifici nel rispetto delle regole».

