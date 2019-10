Potenza Picena, stroncato da una malattia a 45 anni, un'intera città in lutto per Mimmo

POTENZA PICENA - Lutto per la morte di Domenico Colamarino, da tutti conosciuto come Mimmo, stroncato all’età di 45 anni per una malattia. Lavorava al Maritozzo Cafè nel Piazzale Douhet a Porto Potenza. Da tempo combatteva la sua battaglia contro il male e negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate, fino a ieri quando il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della sua morte si è diffusa subito in città suscitando cordoglio. Tanti i messaggi arrivati alla famiglia anche attraverso il profilo Facebook del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA