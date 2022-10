POTENZA PICENA - Un pomeriggio intenso ed emozionante a Potenza Picena per rendere omaggio alla figura di Mario Clementoni nel decimo anniversario dalla sua scomparsa. La famiglia Clementoni ha infatti scelto di vivere questa occasione condividendo con i collaboratori e la cittadinanza un momento di ricordo, di confronto e divertimento per grandi e piccoli, organizzato in collaborazione con il Comune di Potenza Picena.

Dopo l’intitolazione di largo Mario Clementoni (angolo tra via Marefoschi e Corso Vittorio Emanuele) si è svolto il convegno “Bambini e tecnologia. Percorsi da condividere” (il governatore Francesco Acquaroli è intervenuto per salutare i presenti). L’evento, condotto dal giornalista Roberto Tallei, ha accolto le testimonianze del logopedista e pedagogista Paolo Cingolani e di Ilaria Zamboni, presidente dell’Associazione italiana bambini e genitori. Molto alto è stato l’interesse dei tanti genitori e insegnanti che hanno gremito l’Auditorum Scarfiotti in cerca di consigli e suggerimenti su un tema che impatta in modo importante sulla vita quotidiana delle famiglie di oggi. «Insieme a mia madre e ai miei fratelli, abbiamo ritenuto doveroso tributare un ricordo corale ad un uomo che ha vissuto con grande intensità ed una forte dimensione etica il suo ruolo di imprenditore. È stato per noi tutti bello ed emozionante vivere la partecipazione di una comunità che ancora oggi lo ricorda con stima ed affetto», ha dichiarato Pierpaolo Clementoni.



Quella di ieri non è stata solo l’apposizione di una targa, ma la celebrazione di una figura, come quella di Mario Clementoni (originario di Potenza Picena), e della sua grande missione imprenditoriale. «Siamo davvero felici, come comunità, di aver potuto condividere questo momento così importante con la sua famiglia e con la sua azienda», ha dichiarato il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini. In rappresentanza di Recanati c’era invece l’assessore Paola Nicolini.



In concomitanza con l’incontro all’Auditorium si è svolto “Alla scoperta della scienza”, un momento di gioco con la scienza dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni nella palestra Cittadini Belvedere Donatori di Sangue (Pincio). Mario Clementoni era un personaggio noto non solo in Italia ma nel mondo per aver dato vita ad un’azienda simbolo nel mondo dei giocattoli. . L’impresa recanatese si caratterizza soprattutto perché riesce a produrre giochi in grado di far crescere i bambini. Il motto di Mario Clementni era: «Il gioco è una cosa seria e mai bisognerebbe smettere di giocare, anche quando si è grandi». All’industriale, nel 2005, l’ateneo di Camerino aveva conferito la laurea honoris causa in architettura.