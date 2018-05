Camionista si sente â€‹male e si schianta contro sei auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Camionista sbanda e fa strike di macchine parcheggiate. È accaduto ieri mattina sulla strada statale 16 in pieno centro a Porto Potenza Picena. Un malore all’origine dell’incidente che fortunatamente non ha provocato feriti. Poco prima di mezzogiorno il camionista, alla guida di un autoarticolato di marca Renault che trasportava mangimi, stava percorrendo la strada statale in direzione sud. Stava effettuando un viaggio di consegna.A quell’ora i marciapiedi sono pieni di cittadini e turisti che in questo weekend si stanno riversando sul litorale portopotentino per i primi bagni. Sui bordi della strada, in direzione Civitanova, diversi mezzi parcheggiati nelle apposite strisce adibite a sosta a pagamento. Ad un tratto il camionista si è sentito male e ha perso il controllo del mezzo. La cabina del camion sbanda e si è schiantata contro diverse macchine ferme. Sei per l’esattezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Fortunatamente in quel momento all’interno delle macchine non c’era nessuno.