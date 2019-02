Cade mentre si allena â€‹al crossodromo: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Cade dalla moto mentre sta facendo allenamento, giovane soccorso con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno nel crossodromo Regina di Potenza Picena. Verso quell’ora il giovane, che è residente a Pescara, stava facendo allenamento in vista della gara che si svolgerà domenica 3 marzo proprio in quel crossodromo. Ad un certo punto è caduto ed è stato immediatamente soccorso. Sul posto, infatti, c’erano alcuni membri del motoclub. Tutti gli altri piloti sono stati fermati ed è stato immediatamente allertato il 118. Il giovane pilota parlava, diceva di stare bene ma di non ricordare il momento della caduta. Durante tutte le operazioni di soccorso è rimasto sempre vigile e cosciente. Ma vista la brutta caduta, il personale medico e sanitario intervenuto sul posto, dopo le prime cure e i primi accertamenti del caso, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, partita dall’ospedale regionale Torrette di Ancona e atterrata nel giro di pochissimi minuti sul campo del crossodromo. Il ragazzo è stato caricato a bordo dell’elicottero dell’emergenza sanitaria e trasportato al nosocomio dorico per valutare eventuali fratture nella zona del bacino e del femore.