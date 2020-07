Allarme per la scomparsa di un bimbo in spiaggia, ritrovato dopo ore

POTENZA PICENA - Bimbo di 5 anni si allontana mentre è in spiaggia con i genitori, scattano le ricerche. Ha percorso diversi chilometri di metri prima di essere ritrovato dopo due ore in uno chalet sul lungomare nord civitanovese. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando i genitori del piccolo, francese, hanno perso le sue tracce. Si trovava con loro in spiaggia, sotto al Belvedere, tra Civitanova e Porto Potenza. Immediatamente sono cominciate le ricerche a tappeto, sono stati momenti di grande preoccupazione. Poi l'epilogo. Il bimbo, intorno alle 16.30, è stato notato da un bagnante, che lo ha portato allo chalet La Bussola. Stava bene, per fortuna. © RIPRODUZIONE RISERVATA