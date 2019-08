Auto contro una Vespa un uomo in codice rosso all’ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 18.15, sulla strada statale 16, nella frazione di Porto Potenza, all’altezza del Natural Village. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una Vespa. Alla guida della due ruote c’era un sessantenne, che è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.Illeso, invece, l’uomo al volante della vettura. Sul posto gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti della polizia stradale. Quest’ultimi hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.