Appicca il fuoco all'auto del compagno dell'ex e ne brucia altre quattro

POTENZA PICENA – Aveva dato alle fiamme la vettura del nuovo compagno della sua ex e il fuoco si era poi propagato ad altre quattro macchine, denunciato un quarantasettenne. I carabinieri lo ritengono il responsabile dell'incendio avvenuto lo scorso 17 febbraio, in via Loreto, a Potenza Picena, e ora l'uomo, che è domiciliato a Montegranaro, dovrà rispondere dei reati di danneggiamento seguito da incendio e di danneggiamenti. Avrebbe agito per motivi di gelosia. I carabinieri, supportati dall'analisi delle telecamere di video-sorveglianza, sia pubbliche che private, nonché dopo aver sentito alcuni testimoni, hanno denunciato il quarantasettenne.