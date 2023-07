POTENZA PICENA Prime mosse in vista delle elezioni 2024 per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Potenza Picena. Ieri l’avvocato Alessandra Perticarà ha annunciato la presentazione di una sua lista civica a sostegno della candidatura a sindaco per il centrosinistra di Mario Morgoni, ex deputato dem e già sindaco della cittadina adriatica.





«Non sono mai stata tesserata con alcun partito o partecipato a schieramenti delineati - ha detto Perticarà -, oggi ho deciso di mettermi in gioco perché ho visto che negli anni, per lavoro e per vicinanza a tante realtà cittadine anche nella scuola in cui ho svolto infine la funzione di presidente del consiglio di istituto, c’è stato un progressivo allontanamento delle persone, di noi cittadini. Si parla di persona come terza entità astratta, invece bisognerebbe tornare a parlare del cittadino in prima persona, partendo dall’io. Cosa voglio per questo Comune, come vorrei vederlo tra dieci anni? L’idea è quella di creare una lista civica, ci stiamo lavorando. Lo scopo è quello di dare voce alla persona, alle relazioni, alla socialità: avevamo anni fa un bellissimo patto educativo mentre oggi c’è una lotta a chi prende di più, a chi riesce a coltivare il suo orticello personale e invece bisognerebbe crescere tutti insieme».

L'analisi

L’analisi di Perticarà: «Abbiamo una realtà di giovanissimi che emigrano negli altri paesi perché Potenza Picena per loro offre poco, anche come prospettiva. Ci sono tantissimi fondi che sono arrivati con il Pnrr e sono una grandissima risorsa, però vedo che manca un disegno complessivo anche nel settore delle opere pubbliche». Presente all’incontro anche il candidato sindaco Mario Morgoni che osserva: «È un progetto che non si esaurisce in uno schieramento politico, Potenza Picena vive da tempo una situazione di storica conflittualità, segnata anche dalla rivalità tra i due centri, conflittualità che è stata acuita da questa amministrazione». Morgoni tocca alcuni temi e tra questi Villa Buonaccorsi. «L’impegno mio personale e del Pd che ha portato all’acquisizione della Villa al patrimonio pubblico nel totale disinteresse del Comune e della Regione, oggi ha la sua evidenza. La Villa è stata acquisita al patrimonio pubblico da due anni, il mio compito si è esaurito: adesso devono entrare in campo Regione e Comune che hanno gli strumenti operativi e sono due anni che siamo nella palude. Per quello che riguarda il turismo, Porto Potenza ha bisogno di una forte spinta e non può essere frenata dalla convinzione sbagliata che se si fa qualcosa per Porto Potenza è a danno del centro storico. La presentazione della stagione turistica a Potenza Picena, e lo dico con il rispetto per il capoluogo, si fa sul Belvedere e non al Mugellini».