Aggredisce la vicina e poi danneggia le cassette della posta

POTENZA PICENA - Minaccia e aggredisce la sua vicina di casa, nei guai una donna di Porto Potenza Picena. È anche ritenuta responsabile del danneggiamento di alcune cassette della posta del palazzo in cui vive. Ancora una volta i carabinieri sono intervenuti per sedare liti e discussioni tra vicini di casa. E questa volta la vicenda è finita con una denuncia. I militari della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, nella giornata di ieri, hanno denunciato a piede libero per lesioni personali, minacce e danneggiamento una donna di 47 anni.