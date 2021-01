Addio a Nazareno Torregiani: grande passione sportiva, aveva 68 anni. Fu anche candidato sindaco

POTENZA PICENA - Potenza Picena in lutto per la prematura scomparsa di Nazareno Torregiani. La comunità potentina non perde solo un concittadino, ma anche e soprattutto un amante della sua città sotto tutti i punti di vista.

È proprio per la passione che aveva per la sua terra che Torregiani, con la sua scomparsa, lascia un vuoto incolmabile a Potenza Picena. Aveva 68 anni ed era molto conosciuto per la sua grande passione sportiva: Torregiani tifava i colori giallorossi della sua città, sostenendo con forza e determinazione i match calcistici della squadra del cuore. Oltre all’appoggio per la formazione potentina, il 68enne aveva dimostrato la sua volontà di fare qualcosa per la comunità anche con la candidatura a sindaco avvenuta nel 1999. Al momento era in pensione dopo aver lavorato sempre come impiegato. Incolmabile il vuoto che ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che si sono stretti attorno al dolore della moglie Anna e dei figli Linda, Fabio e Paola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA