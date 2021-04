Trovato l'accordo: nei cimiteri di Potenza Picena previsti lavori per 455mila euro

POTENZA PICENA - Ha finalmente trovato una soluzione l’annoso problema dell’area destinata alle cappelline nel cimitero di Porto Potenza Picena.

L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Noemi Tartabini, insieme all’Ufficio tecnico ha, infatti, deciso di delocalizzare le cappelline inserendole in un progetto generale di ampliamento. Nell’area lasciata libera verranno realizzati a breve, in due stralci, 240 nuovi loculi per un importo lavori di 325 mila euro. Lavori per 96 nuovi loculi partiranno anche nel cimitero di Potenza Picena per un importo di 130 mila euro. «Per quel che riguarda la manutenzione straordinaria dei due cimiteri del territorio - evidenzia in una nota l’amministrazione comunale di Potenza Picena -, per il 2021 sono stati messi in bilancio 163 mila euro mentre l’appalto per i servizi cimiteriali passa da uno a tre anni per un importo complessivo di 150 mila euro».

