Davide ucciso dal malore a 46 anni durante la sua nuotata quotidiana

CIVITANOVA - Come quasi tutte le mattine si è messo il costume, ha preso la macchina e ha percorso i pochi chilometri che separano la sua casa civitanovese dal lungomare sud di Porto Sant’Elpidio. Ha lasciato in spiaggia il borsone con il cambio di vestiti e si è tuffato in mare. Bracciata dopo bracciata, si è allontanato dalla riva. Il freddo dell’acqua e lo sforzo, ieri, però, potrebbero essegli stati fatali fatali. È morto così Davide Angelini, quarantaseienne di Civitanova Marche. Erano circa le 10,30 quando alcuni passanti che si trovano in zona hanno notato il corpo steso supino sulla battigia, nel tratto di mare davanti allo chalet “Il giardino”. Vista la bella giornata, in un primo momento hanno pensato che l’uomo fosse uno di quegli amanti irriducibili del caldo e che stesse prendendo il sole autunnale che aveva tornato a fare capolino dopo i giorni di cattivo tempo. Quando si sono avvicinati hanno però fatto la terribile scoperta: il civitanovese era morto, il volto riverso e già scuro coperto dall’acqua fino alle orecchie.