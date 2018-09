Cade dalla barca â€‹per un malore, lo vedono dalla riva: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO – Ha rischiato di morire annegato un diportista di 58 anni che ha accusato un malore mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione. L'allarme è scattato quando un uomo che stava passeggiando in spiaggia a Porto Sant’Elpidio ha notato un uomo che, ad un miglio circa dalla costa, sbracciava in evidente stato di difficoltà. Ha bevuto acqua ma, tra molte difficoltà, è riuscito a salire di nuovo a bordo. Lo hanno raggiunto i militari della Capitaneria di Porto di Civitanova. Era in condizioni gravi: un principio di annegamento. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Civitanova Alta.