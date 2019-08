Si schianta contro ​un'auto: centauro 36enne in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Schianto tra auto e moto all’incrocio con il bivio Regina sulla strada statale 16. Ferito un centauro, trasportato a Torrette in codice rosso. L’uomo, un 36enne di nazionalità olandese, per fortuna non è in pericolo di vita.L’incidente è accaduto ieri intorno alle 14. L’impatto è avvenuto con una Citroen C3 alla guida della quale c’era un 60enne del posto che è statp trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Civitanova. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Civitanova, mentre i i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente. L’incidente è avvenuto all’altezza di una piazzola per il rifornimento di carburante e al momento la dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della polizia stradale.