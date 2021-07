Oggi in centro debutta la Ztl estiva, a Porto Recanati lo stop alle auto fino alle 3 del mattino

PORTO RECANATI - Al via da oggi la Ztl in centro a Porto Recanati. Fino al 31 agosto il traffico stradale sarà riorganizzato come avviene ormai dal 2018, unica novità, come spiega il sindaco, è che le limitazioni andranno dalle 21.30 alle 3. «Negli altri anni - precisa Roberto Mozzicafreddo - la Ztl terminava all’una, ma spesso si verificava che dopo quell’ora le auto procedessero ad alta velocità. Adesso, con questo prolungamento dell’orario, ci auguriamo che, per le 3, chi ha voglia di correre sia andato a dormire».



L’orario è stato quindi allungato anche per una questione di sicurezza, un tema che, nell’ultimo periodo, ha dato da fare alla giunta portorecanatese costretta, per via di diverse risse, a mettere in campo maggiori controlli per evitare problemi. Oggi torna anche il Jolly Sosta per parcheggiare gratuitamente negli spazi blu per un massimo di 30 minuti. La Ztl si inserisce poi in un contesto già difficile, che vede i commercianti lamentarsi dell’isola pedonale che, sempre da oggi, inizierà alle 18 fino ad unirsi con la Ztl. Dopo gli esperimenti di chiudere al traffico corso Matteotti nei prefestivi di giugno, infatti, le attività commerciali hanno espresso parere contrario anche per il mese di luglio. Dubbi sorti al termine di un inverno difficile, in cui la pandemia ha causato gravi perdite economiche: i negozianti vedono nell’estate una boccata d’aria che, secondo loro, potrebbe essere linfa vitale per ripartire e recuperare gli incassi perduti. Per questo motivo hanno chiesto di posticiparne l’inizio alle 20, nonostante inizialmente il compromesso fosse stato raggiunto proprio a seguito di diversi incontri tra il sindaco e i commercianti. Ma, in vista del prossimo appuntamento elettorale, il tema non poteva che diventare anche una questione politica. Sono intervenute le forze di minoranza e, ultimamente, a chiedere un cambio di rotta, sono stati Lega e Fratelli d’Italia, tanto che Pac ha insinuato che ci sia tensione all’interno di quella che dovrebbe essere la coalizione di centrodestra. Roberto Mozzicafreddo, però, in attesa di esporre le richieste dei commercianti all’intera maggioranza, in un incontro da cui potrebbe scaturire un ritorno sui suoi passi o una conferma a quanto già deciso sull’isola pedonale, chiarisce anche su quanto sostenuto da Alessandro Rovazzani.

«Io non faccio parte del tavolo delle trattative - dice Mozzicafreddo -. È difficile immaginare che ci siano spaccature prima ancora che sia stata fatta una comunione di intenti. Lega e Fratelli d’Italia, tra l’altro, non fanno attualmente parte della maggioranza che, invece, è assolutamente unita». “Crisi politica” negata, quindi, l’attenzione resta alta sull’isola pedonale e sulla scelta che scaturirà dopo la riunione di maggioranza che era in programma ieri sera a palazzo Volpini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA