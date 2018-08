Volano piatti in strada â€‹per la lite di coppia: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Furibonda lite tra una coppia nel cuore della notte in centro a Porto Recanati. Sono da poco passate le 2 quando alcuni residenti vengono svegliati dalle urla che provengono da un appartamento. In molti si affacciano dai balconi per capire cosa sta accadendo. Nella casa una donna urla e chiede aiuto, lui risponde e inveisce pesantemente. Volano anche oggetti, un piatto viene lanciato dalla finestra e cade sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passa nessuno. Nel frattempo per le vie della città ci sono i militari dell’Ama che stanno effettuando il consueto pattugliamento del territorio. I carabinieri, richiamati dalla presenza della gente in strada, si fermano e si accorgono della lite. Salgono all’interno dell’appartamento e placano la coppia. Un intervento provvidenziale.