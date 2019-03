Ex preside del Liceo Classico stroncata da una malattia Vittoria aveva 65 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Lutto nel mondo della scuola. È morta dopo una lunga malattia la professoressa Vittoria Michelini, 65 anni ex dirigente scolastica del Liceo Classico Leopardi di Recanati. La donna risiedeva a Porto Recanati ed era moglie dell’avvocato Massimo Camiciola. Una vita dedicata all’insegnamento e agli alunni che coccolava come figli. Sempre presente a scuola, seguiva in prima persona l’organizzazione delle attività ed i vari progetti educativi. Prima alunna, poi insegnante e infine dirigente scolastica a Palazzo Venieri del Liceo Classico, con una breve parentesi di un anno ( tra il 2007 e il 2008) come dirigente dell’Istituto d’arte di Ancona. Vittoria Michelini ha fatto parte anche per alcuni anni dell’Istituzione culturale comunale di Recanati con delega alla gestione delle attività culturali recanatesi, tra cui la stagione teatrale al Persiani. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto anche Porto Recanati dove la professoressa viveva con la famiglia. Una donna molto riservata e di grande stile è il ricordo di tutti. «Ho perso sicuramente troppo presto un’amica - commenta il vicesindaco Rosalba Ubaldi -. Tutti abbiamo perso una donna da ricordare per la capacità di affrontare ogni aspetto della sua vita di donna e professionista con amore ed impegno assoluti. La scuola è stato il suo grande amore professionale. La ricorderò sempre elegante, incapace di emettere giudizi superficiali su chiunque, con il suo esserci sempre per chi amava e per quello che amava. È morta circondata dall’amore dei suoi cari che hanno vissuto con lei ogni momento delle sue difficili giornate fino alla fine. Ha avuto appena il tempo di lasciare la scuola ed iniziare ad affrontare la battaglia più dura». Oltre al marito Vittoria Michelini lascia i due figli Andrea e Stefania. La salma è stata composta all’obitorio di Recanati. Ieri in molti tra conoscenti ed ex alunni hanno voluto darle l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno oggi alle 10,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue in via San Giovanni Bosco.