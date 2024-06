PORTO RECANATI «Ci siamo mossi su tutti i fronti per sistemare il litorale di Scossicci in vista della stagione, ma è stata un’Odissea». L’assessore Lorenzo Riccetti condivide la preoccupazione degli operatori balneari della zona nord della città e rimarca come «il Comune abbia provato a percorrere diverse strade ma sono arrivati degli stop che ci hanno impedito di proseguire».

APPROFONDIMENTI IL ROGO IMPROVVISO Paura a Macerata per un incendio in un parcheggio del centro storico, Porsche a fuoco: salvo l'automobilista

La posizione

«È vero che è stata chiesta la somma urgenza ma, mentre c’erano le condizioni per intervenire sulla strada provinciale per evitare pericoli a persone o infrastrutture, non è stato possibile ottenerla per il litorale. Le strutture balneari cono concessioni per le quali il venir meno delle condizioni minime della gestione non determina una somma urgenza. Per definizione, da Codice della navigazione, tutte le strutture balneari devono avere la caratteristica di amovibilità. Siamo consapevoli che con il tempo gli chalet sono diventati vere e proprie strutture, ma è lo stesso problema che ci troviamo ad affrontare quando si parla di Bolkestein. Siamo consapevoli che le spiagge, per una località balneare, sono come le piste da sci per una località sciistica, ma purtroppo finora non è stato possibile fare nulla né sul fronte della Bolkestein né su quello della sistemazione del litorale».

Il ripascimento

Riccetti entra nel merito della questione del ripascimento: «Questo è un progetto dove le quantità di sedimento che vengono spostate sono importanti e prevedono l'attivazione di una serie di indagini e tempi che, a essere ottimisti, non sono inferiori a un anno. Sullo sfondo abbiamo anche il discorso delle scogliere emerse perché sono partite le indagini preliminari alla realizzazione del piano esecutivo del progetto Mancinelli, quindi ora l’obiettivo è cercare il prima possibile di fare l'opera definitiva. Quello che avremmo potuto fare è il ripristino stagionale che prevede però un limite ferreo di 20 metri cubi al metro lineare e viene usato per far sì che i piccoli spostamenti dei materiali all'interno dello stesso sito possano essere compensati dall'attività umana».

È in questo caso che però sono arrivati gli stop: «prima da Numana, poi alla foce del Potenza e infine a quella del Musone. L’ultima chance è di valutare di prendere il materiale sulla barra (parte centrale) del fiume Musone. In questo caso, però, non solo il prelievo sarebbe massimo di mille metri cubi, cioè una piccolissima parte di ciò che servirebbe per ripristinare il litorale, ma essendo l’area inaccessibile a mezzi cingolati, servirebbe un pontone per il trasferimento». Ecco, quindi, lo scoraggiamento di molti balneari. «Quello che apprezzo - conclude Riccetti - è la comprensione che c’è stata da parte di tutti e la sinergia nata tra gli operatori che hanno compreso l’importanza di fare squadra in questo momento e di andare tutti verso un unico obiettivo. Il malcontento resta perché i danni incideranno sulle loro attività».