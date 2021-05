Ascani scommette nella ristorazione: ecco l'attività con la quale riparte a Porto Recanati

PORTO RECANATI - Quel nome strizza l’occhio al passato. Risvegliando inevitabilmente vecchi ricordi. Ma contemporaneamente accende una sfida del tutto nuova. Che è quella che Jacopo Ascani ha voluto affrontare in prima persona, tornando in qualche modo nel luogo dove il suo percorso professionale era cominciato, ormai più di qualche anno fa.

Figlio di Silvano, e quindi rampollo della nota famiglia Ascani imprenditori del mondo della notte, Jacopo realizza così un suo sogno: avere un ristorante completamente gestito da lui. La nuova location verrà inaugurata domani e si chiama Nolita. Nome che appunto evoca in qualche modo il Lola e Lolita, che proprio lì in quell’edificio sono state per decenni un riferimento assoluto del mondo della notte. Eppure Nolita non c’entra niente con tutto ciò: nell’intenzione di Jacopo infatti Nolita è riferito al quartiere di Manhattan a New York, acronimo “North of Little Italy”.



«È per me un grande sogno - spiega Ascani - dopo tante esperienze come collaboratore e poi come socio, avere ora un’avventura tutta mia. E farla in questo luogo per me ha un sapore tutto speciale». Jacopo infatti proprio dal Lola aveva mosso i primi passi nel settore, entrando poi anche lui come imprenditore nel Sottovento e Bocasalina, noti ristoranti di Numana, insieme al socio Eugenio Gallo. «Saremo aperti tutte le sere durante la settimana, e sia a pranzo che a cena il sabato e la domenica», continua Ascani.



«Abbiamo una terrazza di fronte al mare con una vista mozzafiato, ma anche una cinquantina di posti all’interno che possiamo sfruttare - continua Ascani -. Banco crudi a vista e pesce per tutti i gusti. Il menù sarà integrato con carni selezionate, anche perché Nolita è aperto tutto l’anno. A governare la selezione dei cibi e la cucina lo chef Simone Stacco che collabora da anni nel nostro gruppo al Bocasalina e seguirà entrambe le location. Per il resto abbiamo uno staff di giovani professionisti molto preparati, capeggiati dal responsabile di sala Pierpaolo Carpineti, (maitre e sommelier). Sono fiducioso che ci daranno grandi soddisfazioni».

