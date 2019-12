Porto Recanati, un ufficio anagrafe nel piazzale dell’Hotel House

PORTO RECANATI - Un distaccamento dell’ufficio anagrafe nel piazzale dell’Hotel House. È quanto verrà realizzato a partire dai primi giorni del 2020. «Il progetto prevede tra le altre cose il potenziamento dei servizi per l’integrazione dei servizi sociali ed il distaccamento di parte di alcuni uffici comunali tra cui l’Anagrafe, che verrà posizionata nell’area antistante il condominio Hotel House - dichiara il sindaco Roberto Mozzicafreddo che specifica -. L’ufficio non sarà soltanto per i residenti del condominio di via Salvo d’Acquisto ma per tutti i cittadini portorecanatesi».

Mozzicafreddo spiega le ragioni alla base della decisione. «Non voglio che passi assolutamente il messaggio che i residenti dell’Hotel House siano stati ghettizzati. Tutt’altro, vedo questa opportunità per avvicinare i portorecanatesi alla vita sociale del condominio e all’integrazione. Tutti potranno recarsi in quegli uffici per sbrigare le loro pratiche» L’amministrazione comunale, come previsto da progetto, ha richiesto alla Protezione civile regionale la disponibilità di due moduli ad uso ufficio dotati di servizi da installare nell’area interessata.

LEGGI ANCHE:

Porto Recanati, pulizie all’Hotel House. Via la spazzatura dalle aree comuni

Porto Recanati, lite tra pakistani al quinto piano dell’Hotel House. Le grida svegliano i condomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA