L’abitazione in affitto si rivela una truffa Padre e figlio denunciati

PORTO RECANATI - Prende in affitto un appartamento a Milano per motivi di studio e paga una caparra di 400 euro. Peccato che l’immobile pubblicizzato sul web è inesistente. Truffata una studentessa portorecanatese. I carabinieri della stazione di viale Europa hanno individuato e denunciato gli artefici del raggiro: si tratta di un uomo di 65 anni e di suo figlio di 33 entrambi originari di Genzano, in provincia di Roma. La truffa è avvenuta a gennaio scorso quando la vittima aveva notato su un sito internet che si occupa di affitti un appartamento nel capoluogo lombardo.La giovane doveva trasferirsi a Milano per motivi di studio ed era alla ricerca di un appartamentino ad una cifra contenuta. Una volta contattati gli autori dell’annuncio, che avevano immediatamente confermato la disponibilità dell’immobile, la ragazza aveva versato una cauzione pari a 400 euro su una carta Postepay. Una volta arrivata in Lombardia invece si era resa conto che quell’appartamento era inesistente e dei due fantomatici proprietari si erano perse le tracce.I due uomini non rispondevano più né al telefono né alle numerose mail che la studentessa aveva inviato per avere spiegazioni in merito e rientrare in possesso del denaro versato. Una volta tornata a casa la giovane aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Porto Recanati che avevano avviato le indagini partendo proprio dalla carta Postepay che è risultata essere intestata all’ex fidanzata del 33enne, del tutto all’oscuro di quanto stava accadendo. Sia padre che figlio oltre alla denuncia alla procura della Repubblica per truffa in concorso sono stati denunciati per uso indebito della carta di credito.