Trova il ladro in casa: saluto cortese e pacca sulla spalla

PORTO RECANATI - Anche nella giornata di martedì furti a ripetizione. Almeno una manciata quelli concentrati tra via Sorcinelli e via Ancona: tutti in appartamento e tutti di giorno. Furti anche con risvolti anche umoristici se non fosse per la drammaticità del fenomeno, almeno a sentire le stesse vittime. Ad esempio in via Ancona, il ladro, dopo aver forzato una finestra ed essere entrato indisturbato in casa, ha potuto appropriarsi di oggetti d’oro per un valore di un migliaio di euro.Una volta tornato all’aperto, però, il malvivente ha avuto l’avventura di trovarsi a tu per tu con la padrona che stava rientrando a casa. Ma non si è minimamente scomposto, anzi, l’ha salutata con educazione e affabilità da vero gentleman non disdegnando una confidenziale pacca sulla spalla. Ma questa disinvoltura non resterà senza conseguenze, perché l’uomo nell’occasione ha mostrato apertamente il suo volto, che sembra essere lo stesso già memorizzato e custodito nella banca dati delle forze dell’ordine. Una carta in più, quindi, per poterlo incastrare in tribunale. Secondo furto sempre in via Ancona più o meno alla stessa ora del primo. Suocera e genero si trovano in casa, lei a far di cucito, lui a guardare la televisione. A una certa ora arriva la figlia di lei che va direttamente in camera da letto per mettersi in libertà.