Torna in negozio per attivare l'allarme, sorprende due ladri e li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Va ad attivare l’allarme del negozio e si trova faccia a faccia con una coppia di giovani ladri. Il commerciante gli urla addosso e loro si danno alla fuga. È accaduto mercoledì sera in pieno centro della città. Vittima del brutto incontro Stelvio Attili, titolare di un negozio di calzature molto noto in città.Erano da poco passate le 23,30 quando il commerciante, come di consueto, esce di casa e si dirige verso la sua attività. L’uomo è solito dopo aver cenato uscire, passare a dare un occhiata al negozio e mettere l’allarme. Non appena entrato in negozio, però, di fronte si è trovato due ragazzi con il cappuccio della felpa in testa. Un vero e proprio faccia a faccia inaspettato per tutti. Anche la coppia di malviventi tutto immaginava tranne di trovarsi di fronte a quell’ora il proprietario del locale che stavano per derubare. Il commerciante inizia ad urlare: «Cosa ci fate qui dentro, uscite». Gli intrusi, due giovani ladruncoli coperti in viso dal cappuccio della felpa, non se lo sono fatti ripetere due volte: hanno immediatamente aperto la porta del retro e sono fuggiti a gambe levate senza aver avuto il tempo di portare via nulla.