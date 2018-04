L'auto lo travolge e lo sbalza via dalla moto: centauro vivo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - In sella alla sua moto fa un volo di cinque metri e si schianta sul selciato: vivo per miracolo. Incidente tra moto e auto su corso Matteotti ieri pomeriggio poco prima delle 17.Vivo per miracolo un ragazzo 16enne di Numana. Il giovane stava percorrendo il corso centrale di Porto Recanati in sella al suo Ktm 125 nuovo di zecca in direzione sud. A pochi metri di distanza , su un’altra moto, una coppia di amici. Pochi metri prima del palazzo comunale, davanti a piazza delle Rimembranze, la moto e una Peugeot 3008 sono entrate in collisione per cause in corso di accertamento (foto). Ad avere la peggio il giovane centauro che ha fatto un volo di diversi metri andando a finire vicino alla vetrata di un attività commerciale della piazzetta. Il ragazzo d’istinto i è rialzato ed è stato soccorso dai passanti che l’hanno tenuto immobile fino all’arrivo dei soccorritori . Fortunatamente in quel momento si trovava a passare una dottoressa . Sul posto la Croce Azzurra di Porto Recanati che ha trasportato il giovane all’ospedale di Civitanova dove gli hanno riscontrato diverse fratture. Sotto choc il conducente dell’auto che ha assistito il ragazzo fino all’arrivo dell’ambulanza. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.