Travolti da un'auto mentre vanno a scuola: due studenti 18enni finiscono all'ospedale

PORTO RECANATI - Studenti investiti da una macchina mentre vanno a prendere il treno per andare a scuola. È successo ieri mattina poco prima delle 8 lungo la via che porta alla stazione ferroviaria. I due giovani, entrambi 18enni portorecanatesi, si erano dati appuntamento come ogni mattina per andare a prendere il treno alla stazione ferroviaria con destinazione Ancona, dove frequentano le scuole superiori.

LEGGI ANCHE:

Famiglia in bed & breakfast per quattro giorni ma senza pagare il conto: condannato il papà

L'inquilino non paga, il proprietario non riesce a vendere la casa da 7 anni: «Costretto a vivere da mia madre»

Improvvisamente, per cause al vaglio della polizia stradale di Civitanova intervenuta sul posto, sono stati investiti da una Nissan Micra e scaraventati a terra. Immediati i soccorsi da parte della Croce Azzurra di Porto Recanati e della Croce Gialla di Recanati. I due studenti hanno riportato alcuni traumi e contusioni varie. Sotto choc il conducente dell’utilitaria che avrebbe dichiarato di non aver visto i due studenti attraversare la strada. Fortunatamente i ragazzi non sono in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA