Travolge un ciclista accellera e fugge: caccia all'auto blu

PORTO RECANATI - Incidente sulla strada statale 16, all’entrata nord della città. Ciclista trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dall’eliambulanza Icaro. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un trauma cranico e diverse ferite. E’ accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 18. Per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione di Loreto giunti immediatamente sul posto il ciclista sarebbe stato urtato da una macchina di colore blu che dopo aver scaraventato l’uomo a terra sarebbe fuggita.Questa la versione fornita da alcuni automobilisti presenti nel momento dell’incidente e da una donna che si trovava a passare in quel frangente a bordo della sua Polo. E’ stata proprio lei a prestare al ciclista i primi soccorsi. Ha parcheggiato la macchina sul ciglio della strada e si è catapultata a soccorrere il ciclista, un 40enne.