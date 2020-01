Trasporta 5 quintali di lumachine di mare "abusive": maxi multa e merce ributtata in mare

PORTO RECANATi - Maxi sequestro di lumachine di mare. La locale guardia costiera comandata dal maresciallo Salvatore Ricciardi blocca l’immissione sul mercato di 5 quintali circa di “ nassarius mutabilis” (le tradizionali lumachine di mare) nascoste in 22 sacchi all’interno di un furgone. Multato con due sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 3mila 500 euro il conducente del mezzo.

Gli uomini della guardia costiera erano intenti nella perlustrazione dell’arenile e delle vie interne della città quando hanno intercettato un furgone. I movimenti, gli atteggiamenti ed il modo di fare dell’autista hanno insospettito i militari tanto da far scattare il controllo del mezzo dove all’interno erano custoditi ben 22 sacchi di gasteropodi del tipo “lumachine di mare” per un peso totale pari a 550 kg circa sprovvisti di tutta la documentazione amministrativa e bolli sanitari che ne potessero attestare la salubrità e la lecita provenienza. A dare supporto agli uomini della guardia costiera nelle operazioni di controllo una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati. Le lumachine, ancora vive, sono state ributtate in mare.

