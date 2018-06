Minaccia di buttarsi dal dodicesimo piano dell'Hotel House: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Minaccia di buttarsi dal balcone del dodicesimo piano. Lo salvano miracolosamente i carabinieri. È accaduto ieri sera all Hotel House di Porto Recanati. L'uomo, un marocchino di 35 anni, rifugiato politico, è arrivato all'Hotel House poco più di un mese fa. Dopo oltre un'ora di trattativa i carabinieri della stazione di Porto Recanati sono riusciti a strapparlo alla morte. L'uomo durante il trasporto in ospedale accanto a sè ha voluto il militare che lo ha afferrato per un braccio prima che si lasciasse cadere nel vuoto. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e la Croce Azzurra.