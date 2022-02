Leandro, il gigante buono attivista dei 5Stelle, ucciso dal Covid a 63 anni. I primi sintomi, poi la terapia intensiva

PORTO RECANATI - Il Covid continua a fare vittime. A Porto Recanati c’è dolore e sgomento per la scomparsa di Leandro Scocco, attivista di M5S locale che si è spento venerdì scorso nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Torrette ad Ancona.



L’uomo aveva scoperto qualche settimana fa di essere positivo al Covid. Inizialmente era stato ricoverato nell’ospedale di Fermo, ma le sue condizioni hanno continuato a peggiorare tanto da richiedere la terapia intensiva ad Ancona.



«Ci conoscevamo sin da ragazzi - racconta Sauro Pigini, amico con cui ha condiviso anche l’esperienza pentastellata - . Leandro era una grande persona: riusciva sempre a trovare del tempo da dedicare agli altri e la sua assenza nel periodo del ricovero in ospedale si è fatta sentire. In tanti mi hanno contattato per avere sue notizie». Cordoglio nel Movimento che lo ricorda come «il gigante buono».

I parlamentari grillini hanno evidenziato in una nota come per il gruppo di Porto Recanati Scocco fosse «un pilastro. Sempre aperto al dialogo e alla condivisione, convinto nella necessità di tutelare il bene comune. A muoverlo nella sua azione era soprattutto la tutela dell’ambiente». La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Alba Nova a Castelfidardo. I funerali domani alle 10 nella chiesa del Preziosissimo sangue a Porto Recanati. Il 63enne lascia la mamma Ida, le sorelle Daniela e Antonella, la compagna Dana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA