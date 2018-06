La spiaggia libera come una discarica: esplode la protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Sole, mare, turisti ma anche spiaggia sporca. Non un bel biglietto da visita per il litorale portorecanatese che ha accolto i villeggianti, in questo primo weekend di giugno. Monta immediatamente la rivolta da parte dei primi visitatori e soprattutto da parte dei proprietari degli appartamenti estivi che puntano il dito nei confronti dell’amministrazione comunale.«Una situazione veramente vergognosa ed una spiaggia impresentabile. Altro che salotto sul mare - dice a chiare note Giorgio Gabrielloni di Filottrano, da 35 anni proprietario di una casa a Scossicci -. Siamo venuti ad aprire casa in questo primo fine settimana di grande caldo e come ogni anno siamo andati al mare. Il tratto di spiaggia libera tra lo chalet Barracuda e Chalet Davide è di una indecenza unica. Legno e sporcizia ovunque. E non è di ieri sera. Le persone hanno piantato di prima mattina gli ombrelloni tra la spazzatura».