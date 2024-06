PORTO RECANATI Mareggiate a Scossicci, gli operatori balneari scrivono una lettera aperta ai clienti dopo mesi di attesa per gli interventi che avrebbero reso più semplice l’avvio della stagione estiva. «Sentiamo la necessità di scrivere - la premessa - per fare chiarezza nei confronti dei nostri clienti». Allora il gruppo di operatori della zona nord di Porto Recanati torna indietro e ricorda le mareggiate di Pasqua e Pasquetta.

Il maltempo

«Mareggiate che, come ben noto, hanno creato numerosi danni al litorale di Scossicci. Subito dopo abbiamo visto intervenire le autorità competenti. La situazione è apparsa immediatamente complessa, ma fin da subito si è lavorato a un progetto di riposizionamento dei cumuli di sabbia che le mareggiate da Sud avevano ammassato sul litorale di Marcelli e Numana. I due Comuni hanno lavorato di concerto con la Regione Marche per autorizzare questa opera. Opera che in effetti è stata autorizzata indicando però un ristrettissimo arco temporale per completare i lavori». Secondo quanto stabilito, infatti, «i lavori avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il 30 aprile, con l’obiettivo di evitare disagi a stagione ormai iniziata (primo maggio) ai villeggianti di Marcelli e Numana. I tempi ristrettissimi (autorizzazione rilasciata al 26 aprile) e il meteo non favorevole hanno fatto sì che solo una parte della sabbia fosse portata a dimora negli stabilimenti di Scossicci. Sabbia necessaria solo ai primissimi lavori di messa in sicurezza dei fronti stradali e dei parcheggi». Gli operatori ricordano allora come «dai primi giorni di maggio, il Comune ha lavorato ad altre possibili soluzioni, in primis negoziando con il Comune di Numana una deroga alla data del 30 aprile, ma inutilmente. Si è successivamente immaginato di riposizionare le dune di sabbia presenti alla foce del vicino Musone, sia quella del ramo nord che quello del ramo sud. Si è pensato anche a un prelievo di sabbia dalla Foce del fiume Potenza. Numerosi impedimenti di carattere normativo, e aggiungeremmo burocratici che avrebbero potuto superarsi in un regime di somma urgenza derivante da uno stato di calamità naturale subito richiesto dal Comune ma non accordato, hanno fatto sì che tutte queste ipotesi naufragassero, e si arrivasse fino ai primi di giugno senza una definitiva conclusione del progetto di riposizionamento della sabbia, indispensabile per fornire un servizio spiaggia seppur ridotto rispetto agli anni scorsi».

La preoccupazione

Allora i gestori degli stabilimenti balneari di Scossicci si sentono in dovere di fare chiarezza nei confronti dei clienti che, con l’arrivo della bella stagione, vorrebbero usufruire dei servizi in spiaggia: «Ancora oggi si sta lavorando a una ultima possibile soluzione nella parte sud del Musone, che allevierebbe in minima parte i problemi di questa estate, ma lasciando in ogni caso irrisolto il ben più grave problema di una reale e definitiva difesa della costa di Scossicci. Un problema che è diventato ormai inderogabile e al quale tutte le istituzioni competenti dovranno lavorare alacremente per scongiurare esiti nefasti».