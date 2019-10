Porto Recanati, spaccio di migliaia di dosi di cocaina ed eroina: chiuso il bar dell'Hotel House

PORTO RECANATI - Spaccio di migliaia di dosi di eroina e cocaina: tre tunisini arrestati e sigilli al bar dell'Hotel House, ritenuto il luogo dove avvenivano le vendite.

Ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato tre soggetti di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ne corso dell’indagine sono state accretate circa 1.050 cessioni di eroina e cocaina, per circa un chilogrammo di stupefacenti. Tutte all’interno del noto complesso residenziale “Hotel House”, diventato meta di giovani tossicodipendenti italiani e stranieri provenienti da tutta la Provincia e anche dalle province limitrofe. Le cessioni effettive, in relazione all’indagine effettuata e gli approfondimenti svolti, potenzialmente potrebbero essere circa tremila e, quindi, con lo spaccio di diversi chili di cocaina ed eroina.

Perfetta la sinergia tra le Istituzioni, in particolare la Procura della Repubblica e la Polizia di Stato con il Questore Dott. Antonio Pignataro che, in ragione della gravità dei fatti ha disposto la sospensione del tipo bar dell'Hotel House nel complesso immobiliare in quanto, dalle indagine, risultava essere punto di riferimento per gli spacciatori che lo avevano scelto come sede della loro attività.

