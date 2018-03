Spacciano eroina: tre â€‹pakistani arrestati nel blitz all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Operazione dei carabinieri (denominata "End River") contro il traffico di stupefacenti, in questo caso eroina: l’epicentro è di nuovo l’Hotel House.Nella rete dell’arma, questa volta, sono finiti tre pakistani residenti nel palazzone: sono stati arrestati alle prime luci dell’alba con l’accusa di concorso in spaccio continuato di eroina. Il blitz è stato messo a segno dai carabinieri di Macerata, in collaborazione con quelli di Porto Recanati e del 6° Battaglione “Toscana”.