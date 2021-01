PORTO RECANATI - Furto con spaccata, i malviventi sfondano la vetrata di una gioielleria nella notte. L'episodio è avvenuto in corso Matteotti a Porto Recanati, nel mirino è finita la gioielleria "Felici Pensieri". Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori del furto. I malviventi sono scappati facendo perdere le loro tracce con un bottino ancora da quantificare.

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA