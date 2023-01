PORTO RECANATI - Maxi furto in un’abitazione a Porto Recanati, nel mirino un commerciante di preziosi. I ladri sono entrati in azione mentre tutti stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Poco dopo la mezzanotte la banda è riuscita a introdursi nella casa. La scelta dell’orario con ogni probabilità non è stata casuale. I malviventi infatti hanno potuto agire indisturbati approfittando del caos generale per l’esplosione dei fuochi d’artificio.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i ladri sono riusciti a portare via oro e gioielli per un bottino complessivo di circa 50mila euro. I proprietari erano a un cenone e appena tornati a casa hanno trovato le stanze a soqquadro. A quel punto hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un primo sopralluogo.

Sono ora in corso le indagini finalizzate a ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del furto. I militari dell’Arma, durante la notte di Capodanno, in tutto il territorio provinciale hanno potenziato l’attività di controllo del territorio per garantire la sicurezza e prevenire e reprimere i cosiddetti reati di natura predatoria, come appunto i furti e le rapine. In questo caso pero i malviventi sono riusciti ad andare a segno, nonostante la capillarità dei pattugliamenti.