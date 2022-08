PORTO RECANATI - Sotto l’azzurro del cielo e sopra quello del mare le Frecce Tricolori porteranno a Scossicci, domani pomeriggio, lo spettacolo mozzafiato atteso per il 29 agosto dello scorso anno ma che è stato rimandato per evitare assembramenti in tempo di pandemia. Dopo le prove di giovedì pomeriggio, che hanno tenuto turisti e portorecanatesi con il naso all’insù, la città rivierasca si prepara ad accogliere l’evento che aveva animato il litorale anche nel 2007, 2012 e 2017.



«Abbiamo deciso di chiamare questo appuntamento “Giubileo lauretano air show” - dice Egidio Straccio, vice presidente dell’Aeroclub di Falconara Marittima che organizza l’evento - perché rappresenta la chiusura del programma civile del Giubileo lauretano, iniziato l’8 dicembre 2019. Sarebbe dovuto durare un anno, ma la pandemia ha procrastinato il termine al 10 dicembre 2021. L’unica manifestazione rimasta sospesa era quella del 29 agosto scorso, annullata a sei giorni dall’evento, che abbiamo poi spostato a domenica. Il Giubileo - spiega - celebrava il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come protettrice di tutti coloro che sono impegnati nel mondo del volo: fu papa Benedetto XV a istituirla il 24 marzo 1920. È il primo Giubileo che viene celebrato fuori da Roma, ma comunque convocato dal Vaticano. Oltretutto - aggiunge - questa occasione rappresenta anche un passaggio di testimone tra i festeggiamenti del Giubileo e quelli per il centenario dell’Aeronautica militare italiana che inizieranno a gennaio prossimo». Straccio spiega poi come Porto Recanati non sia stata scelta a caso per l’occasione. «È la località più prossima a Loreto - ricorda -: è un fattore di vicinanza geografica, ma anche di spirito. Non per niente - dice - l’ex sindaco Roberto Mozzicafreddo faceva parte del Comitato organizzatore del Giubileo di Loreto».

La manifestazione inizierà alle 16.25 fino ad arrivare all’esibizione delle Frecce Tricolori attesa per le 18. Il programma di volo sarà un giusto mix per tutti i gusti: si passa dagli assetti militari, con i velivoli di rappresentanza istituzionale, a quelli puramente acrobatici di matrice civile. Questi ultimi saranno pilotati da civili che praticano il volo acrobatico. Tra le curiosità, l’esibizione dei Blue Voltige: una coppia di alianti storici che si esibiranno in una sorta di danza nel cielo. Sarà come un pennello che dipinge ampi cerchi e figure morbide con una scia di fumo bianco. Dal sapore più rock, invece il volo del Cap 231, pilotato da Andrea Pesenato. È una delle macchine più prestanti a livello mondiale, con uno dei piloti più forti del momento in Italia. A descrivere lo spettacolo nel cielo, per la parte delle esibizioni civili, lo speaker Massimo Zuccotti.



Porto Recanati si prepara dunque ad accogliere il grande pubblico in arrivo per lo spettacolo. E lo fa anche con una ordinanza sulla viabilità che prevede il divieto di transito, dalle 14 alle 20, sulla strada provinciale 100, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con la provinciale 123 Sorbelli a Nord, e l’intersezione con viale Cristoforo Colombo a Sud. Nello stesso tratto, dalle 8 alle 20, è vietata anche la sosta, così come lungo viale Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 100 e l’intersezione con via Amerigo Vespucci; e lungo viale Sirio dal limite Est del varco chiuso di sicurezza 2, per la capienza di dieci stalli di sosta per lato.