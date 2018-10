Semina il caos e centra un'auto parcheggiata: caccia alla pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Pirata della strada in pieno centro cittadino fa strike su due macchine, poi fugge. E’ accaduto ieri sera verso le 19,15 nella centralissima via Spontini. In quel momento da via Toscanini sta passando una Insigna condotta da un giovane. All’incrocio con via Spontini il conducente si trova davanti una Fiat Palio alla guida della quale c’è la donna che non rispetta lo stop e sfreccia a tutta velocità. I mezzi si scontrano, la donna urta anche una Opel Corsa parcheggiata sul lato della strada cittadina , poi percorre a retromarcia la via fino al corso principale. Non contenta di quanto finora accaduto ingrana la prima e fugge via. Uno dei coinvolti nello scontro riesce però a prendere il numero di targa dell’autovettura incriminata e lo fornisce alla pattuglia della polizia municipale giunta sul posto. E’ caccia alla pirata della strada che dovrà spiegare quanto accaduto.