Segue un ragazzo in spiaggia, lo blocca e tenta di violentarlo

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Vede un ragazzo passeggiare sul lungomare, lo raggiunge con un amico e tenta di violentarlo prima di scappare portando con sé il cellulare della vittima. È quanto accaduto a un civitanovese di 31 anni il primo aprile del 2016. Era il primissimo pomeriggio, mancavano pochi minuti alle 14 quando il giovane aveva deciso di fare una passeggiata sul lungomare Marinai d’Italia. A un certo punto si sarebbe accorto della presenza di due uomini dietro di lui così, giratosi, aveva visto due giovani di colore che dopo aver appoggiato a un muretto una bicicletta da donna avevano iniziato a seguirlo. In quel momento non c’erano altre persone in giro e il trentunenne, preoccupatosi, aveva dapprima accelerato il passo e subito dopo si era messo a correre. I due lo avrebbero inseguito, raggiunto e bloccato.