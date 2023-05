Dopo lo scontro un'auto si ribalta: un uomo e una donna portati in ospedale

PORTO RECANATI - In due al pronto soccorso. È il bilancio dell’incidente avvenuto sabato sera, intorno alle 23.20, a Porto Recanati, in viale Scarfiotti, Per cause in corso di accertamento si scontrate due Volkswagen Polo e una delle auto si è ribaltata: gli occupanti (un uomo e una donna) sono stati portati all’ospedale di Civitanova in codice giallo. Sul posto la Croce Rossa di Porto Potenza, la Croce Gialla di Recanati e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.