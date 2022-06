Il sindaco Michelini lancia l'allarme: «Scogliere, il problema è urgente. La Regione deve prenderne atto»

PORTO RECANATI - «Il grido d’allarme degli operatori balneari non può restare inascoltato. La giunta regionale prenda atto dell’urgenza del problema che riguarda le scogliere». L’amministrazione Michelini vuole dimostrare la propria vicinanza ai gestori degli chalet di Scossicci che nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con la mareggiata che ha di nuovo portato via un tratto di spiaggia e costretto gli addetti a smontare e rimontare gli ombrelloni.



«Sono state ore di vera apprensione per Porto Recanati quelle della giornata di venerdì - afferma il sindaco Andrea Michelini - , con le condizioni meteo avverse che prevedevano mare mosso e che hanno provocato gli ennesimi fenomeni di erosione costieri. Il tutto al cospetto di una stagione balneare che è già nel pieno del suo svolgimento e che vede la città invasa da numerosi turisti stanziali e frequentatori delle nostre spiagge provenienti dalle realtà limitrofe». Il primo cittadino riconosce nel «mare la nostra risorsa: il turismo balneare è fonte di reddito e guadagno per numerosi nostri concittadini. Per questo motivo esprimiamo la massima solidarietà agli operatori colpiti da un problema che deve essere affrontato nel più breve tempo possibile». Michelini ricorda così quanto fatto dalla giunta dopo il suo insediamento.

«Ci siamo mossi con il massimo impegno - prosegue Michelini -, avallando progettualità già avviate dalla precedente amministrazione e presentandole al competente assessorato della Regione. La speranza - sottolinea il sindaco - è quella che gli enti sovraordinati possano attivarsi per trovare le risorse per lavori che non possono più essere ritardati e per far fronte a situazioni che sono fortemente limitative per gli operatori del settore». Non solo Scossicci tra le priorità dell’amministrazione Michelini: «Troppo spesso - ammette -, da quelle parti, gli operatori si ritrovano inermi al cospetto di piccoli lembi di spiaggia che rimangono dopo le copiose mareggiate. Ma anche la zona centrale della nostra città necessita di interventi a protezione. Sono infatti altrettanto critiche le condizioni della costa che riguardano strutture balneari centrali che vedono sparire file di ombrelloni alla prima mareggiata estiva e che sono costantemente sotto minaccia durante la stagione invernale».



Da qui la vicinanza agli addetti ai lavori: «Il grido di allarme degli operatori non può e non deve dunque più essere trascurato - aggiunge la nota -. L’impegno della giunta è quello di perseverare in ogni possibile azione che possa condurre ad affrontare il problema con i giusti strumenti e le giuste risorse, così come già realizzato a sud del nostro territorio. La speranza è quella che la Regione prenda atto dell’urgenza della problematica intervenendo quanto prima. Da parte nostra - conclude Michelini - rimarrà alta l’attenzione verso la tutela della nostra costa e permarrà la piena disponibilità ad ogni tipo di collaborazione».

