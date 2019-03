Mamma Elisa e papà Gianluca uccisi da balordo già arrestato con 225 kg di droga

di Daniel Fermanelli

PORTO RECANATI - L’Audi A6 lanciata ad alta velocità in piena notte lungo la statale, in un tratto che conta innumerevoli incidenti, il salto di corsia e lo schianto frontale contro una Peugeot 2008 su cui viaggiavano un uomo, una donna e due bambini. È l’epilogo della folle corsa di un giovane marocchino che lascia sull’asfalto due persone morte e cinque feriti. L’incidente choc è avvenuto a Porto Recanati, tra sabato e domenica, attorno a mezzanotte e mezza, non lontano dal bivio Regina.Al volante della supercar Marouane Farah, 34 anni, residente a Monte San Giusto: era uscito dai domiciliari da qualche settimana, e aveva l’obbligo di firma, in seguito all’arresto avvenuto ad aprile dello scorso anno in una maxi operazione antidroga che aveva portato al sequestro di ben 225 chili di hashish. Per i carabinieri, che avevano fatto scattare le manette ai suoi polsi, era uno dei personaggi di spicco dello spaccio locale. Tre anni prima era stato trovato in possesso di un altro quantitativo di droga e aveva patteggiato dodici mesi di reclusione, potendo però godere della sospensione della pena.