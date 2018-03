Schianto durante â€‹l'allenamento: grave un ciclista 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ieri mattina, un ragazzino della società ciclistica Sporting Club Sant’Agostino di Recanati è stato ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, a seguito di un incidente lungo la strada provinciale 100, la litoranea che collega Porto Recanati con Numana. Il ragazzino – 14 anni di età – era uscito assieme ad altri ciclisti della società recanatese per una sgambata, come sempre si fa per acquisire e mantenere la forma fisica in vista delle gare di stagione. Verso le ore 10, il gruppetto si trovava a passare appunto sulla litoranea con direzione Numana.Superata la rotatoria del Brigantino, dopo qualche decina di metri, all’altezza del Bahari Café, si è trovato davanti una Lancia Y, intenzionata a raggiungere il parcheggio sulla sua sinistra. Tenendosi sulla destra, il gruppetto è riuscito a passare senza problemi. Ma non l’ultimo della fila, che avendo forse la visuale limitata dalla presenza davanti a sé di tutto il gruppo, è andato a impattare sulla parte posteriore delle Lancia Y, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono sembrate subito serie, per cui è dovuto intervenire il 118. Il personale medico di soccorso ha ritenuto che la situazione richiedesse un immediato ricovero all’ospedale regionale di Torrette, per cui è stata fatta intervenire l’eliambulanza. Le condizioni del ragazzo sono considerate serie, ma non tali da far temere per la sua vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri di Porto Recanati.