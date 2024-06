Schianto tra auto e furgone a Porto Recanati: effetto rimbalzo e cinque macchine in sosta danneggiate

PORTO RECANATI - Schianto tra auto e furgone, danneggiate anche cinque auto in sosta. L'incidente in via Toscanini, nel centro di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, a scontrarsi sono stati in un primo momento un'auto e un furgone, ma i due mezzi sono poi finiti su altre cinque auto in sosta. Non sono stati registrati feriti.