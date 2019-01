Schianto all'alba con cinque feriti: individuato il pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Uno schianto pauroso nelle prime ore del mattino, quando è ancora buio, e una delle due auto coinvolte finisce contro un muro, mentre l’altra neanche si ferma e si allontana nell’oscurità. L’incidente è avvenuto a Porto Recanati domenica 13 gennaio e i cinque occupanti della vettura rimasero tutti feriti. Fino a ieri non si sapeva nulla dell’altra auto, ma le indagini meticolose e serrate degli agenti della polizia stradale di Macerata condotte insieme ai colleghi della polizia giudiziaria del compartimento Marche Ancona , hanno portato a risultati importanti. Infatti, i poliziotti sono riusciti a risalire a una Volkswagen New Beetle e al suo proprietario. Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di accertare che alla guida della vettura la mattina dell’incidente c’era un’altra persona che stando alle indagini risulta essere uno straniero. Oltre che agli aspetti legati allo schianto di Porto Recanati, l’attenzione dei poliziotti è concentrata anche a comprendere a che titolo l’uomo stesse alla guida di un’auto non sua a quell’ora.