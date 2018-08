Sbanca il Superenalotto â€‹con un "4 più lo star" che vale ben 43mila euro

PORTO RECANATI - La dea bendata bacia di nuovo Porto Recanati. Stavolta non è un turista né un cittadino di passaggio a mettere a segno il colpaccio: è un portorecanatese di mezza età che fa “ 4 più lo star” al Superenalotto e porta a casa ben 43 mila euro. È accaduto martedì sera nella ricevitoria di Emilio Monaldi in piazzetta delle Erbe, in pieno centro. «È successo nel tardo pomeriggio e ne siamo ben contenti- racconta Emilio Monaldi -. Siamo contenti due volte, perché stavolta i soldi sono andati a un nostro concittadino. Posso dire solo che è una persona di mezza età e che appena si è reso conto della vincita ha ringraziato».

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 11:08